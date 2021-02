Torino: concerti balconcino, pm chiede assoluzione musicisti

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - I "concerti dal balconcino" tenuti dal 2011 da una coppia di musicisti in un cortile del centro storico di Torino non disturbano la quiete pubblica. E' quanto ha detto oggi il rappresentante della procura chiedendo la assoluzione di Daria Spada e Maksim Cristan. Gli spettacoli, come è stato ribadito nel corso del processo, si tenevano tutte le domeniche e duravano un'ora.

Secondo il pm, che ha definito l'iniziativa "un'attività culturale ben vista da un cospicuo numero di persone", il reato "non sussiste". In base alla giurisprudenza è necessario che sorga il pericolo concreto di recare un disturbo a un numero indeterminato di persone "e questo al processo non è emerso", visto che a lamentarsi sono stati solo alcuni residenti del condominio. (ANSA).