Musei: Elena de Filippis direttrice Musei statali Piemonte

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Cambio della guardia alla direzione regionale dei Musei statali del Piemonte: Elena De Filippis, già direttrice di 7 dei 9 siti del complesso Unesco dei Sacri Monti, sostituisce Enrica Pagella alla quale nel maggio scorso era stato assegnato l'incarico di direzione ad interim e che resta alla guida dei Musei Reali.

La direzione regionale gestisce 9 musei Palazzo Carignano e Villa della Regina a Torino, il Castello di Moncalieri, il Castello di Agliè e l'Abbazia di Fruttuaria in provincia, l'Abbazia di Vezzolano nell'Astigiano, il Castello di Racconigi e il Castello di Serralunga d'Alba nel Cuneese, il Forte di Gavi in provincia di Alessandria.

Laureata e specializzata in storia dell'arte medievale e moderna, Elena De Filippis ha alle spalle 30 anni di carriera nel campo della conservazione, ricerca e valorizzazione dei beni culturali. Ha curato numerosi e importanti interventi di valorizzazione e restauro, come quello degli affreschi di Gaudenzio Ferrari nella cappella dell'Arrivo dei Magi del Sacro Monte di Varallo. "Il mio insediamento avviene in un momento tanto atteso per il comparto museale, il passaggio della regione e a zona gialla - dichiara De Filippis - senza dubbio una fase che vuole essere di speranza e rinnovato slancio". (ANSA).