Infrastrutture: Cirio, riapriremo galleria della Verta

(ANSA) - OMEGNA, 03 FEB - La galleria di Omegna 'Borca-Verta', lungo la SP 229 del Lago d'Orta, chiusa da tre anni per motivi di sicurezza, sarà riaperta. Lo hanno annunciato oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Gabusi, nel corso dell'incontro con il presidente della Provincia VCO, Arturo Lincio, il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, i parlamentari locali Mirella Cristina ed Enrico Montani e il responsabile Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta di Anas, Angelo Gemelli.

Il ripristino complessivo della galleria, della lunghezza di 3,5 chilometri, ha un costo totale di 35 milioni, a carico di Anas, che acquisirà la gestione della strada dal prossimo 15 aprile. Nel corso dell'incontro è stata individuata una soluzione di intervento immediatamente attuabile, dal costo di circa 7,5 milioni, con un senso unico alternato, che consentirà - spiega la Regione Piemonte - di limitare il passaggio dei mezzi, e la realizzazione degli interventi strutturali necessari al ripristino definitivo.

Anas illustrerà il suo piano di intervento, che riguarda anche il viadotto all'uscita della galleria danneggiato dall'alluvione di ottobre, alla Conferenza dei Servizi in programma il 24 febbraio. "La Conferenza di Servizi si terrà sul territorio, a Omegna - conclude il presidente Cirio -. Per noi questo è un elemento importantissimo per il buon andamento del progetto e della sua realizzazione. Saremo nuovamente qui per assicurarci della trasparenza e della certezza sui tempi".

(ANSA).