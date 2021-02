Cinema: 7/o Seeyousound Music Film, 81 film dal mondo online

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - E' un inno alla ripresa e alla voglia di guardare avanti la 7/a edizione di Seeyousound, l'unico festival italiano dedicato al cinema internazionale a tema musicale, in programma dal 19 al 25 febbraio su PlaySys. La scorsa edizione è stata tra i primi eventi culturali italiani azzerati in corso dal Covid.

"La ripresa di Seeyousound, con un programma così vasto, e con concerti dal vivo in streaming è il segno di un volontà di ripresa forte e di buon auspicio", dice l'assessore alla Cultura di Torino, Francesca Leon. Leitmotiv di questa edizione, ricca di 81 film da tutto il mondo, compresi quelli in concorso, è: Can't Stop Music! Mentre il focus 'Black Lives Matter' invita il pubblico in un viaggio nel cuore della musica nera e nei suoi significati storici e culturali.

"Per noi questa edizione è un sforzo immane, reso possibile dalla passione di staff, sostenitori e pubblico - dicono direttore vicedirettore Carlo Griseri e Alessandro Battaglini - ma abbiamo deciso di non interrompere il flusso della nostra ricerca, che per questa volta si potrà seguire da casa, in modo anche interattivo e ad un costo quasi simbolico. In attesa dell'agognata normalità". (ANSA).