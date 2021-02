Anziano avvelenato con liquido auto, badante a giudizio

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - È stata rinviata a giudizio per tentato omicidio la badante peruviana di nome Fanny accusata di avere cercato di avvelenare con il Paraflu un anziano di Sant'Antonino di Susa al quale prestava assistenza. Il processo comincerà ad aprile in tribunale a Torino.

L'episodio è del 2019. La donna, 46enne, residente a Bosconero ha sempre respinto l'addebito. In una causa parallela deve rispondere di circonvenzione di incapace sempre ai danni del pensionato. A sostenere l'accusa è il pm Francesco Pelosi.

