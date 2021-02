Alluvione: Garessio abbatte secondo ponte, avviati lavori

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - A quattro mesi esatti dall'ultima alluvione, è iniziata a Garessio (Cuneo), l'opera di demolizione del ponte sul Tanaro lungo la provinciale 582 del colle San Bernardo. E il secondo a essere abbattuto, nella cittadina della Valle Tanaro, dopo il 'Generale Odasso', già demolito e riprogettato a firma del designer Giorgetto Giugiaro, garessino.

La demolizione avviata oggi riguarda la struttura a tre arcate più a valle, che ea rimasta intasata da alberi e tronchi come già in occasione delle alluvioni del 1994 e del 2016, contribuendo all'esondazione del Tanaro, con allagamento dei reparti dello stabilimento dell'azienda Huvepharma', La sostituzione del ponte 'ex Lepetit' fu ritenuta urgente per la messa in sicurezza di tutta l'area circostante. Il nuovo avrà una sola campata. Se ne occuperà Anas, che il 15 aprile prenderà in carico la strada che, da provinciale, diventerà variante della SS28. (ANSA).