Torino: Mandragora in gruppo, anche Izzo recuperato

Primo allenamento con Belotti e compagni per Mandragora, che il Torino ha acquistato nelle ultime ore del mercato di riparazione per rinforzare il centrocampo. L'ex Udinese si candida a una maglia da titolare già per la trasferta di sabato pomeriggio contro l'Atalanta.

Nelle intenzione di mister Nicola, che ha già allenato il giocatore, il classe 1997 alzerà il livello di una mediana deludente in questa prima parte di stagione, con Rincon che verrà dirottato come mezzala e uno tra Lukic e Linetty a rischiare il posto, in attesa che Baselli rientri in condizione.

L'altra buona notizia per Nicola è il ritorno in gruppo di Izzo. Il difensore ha smaltito la botta alla testa di Benevento ed è pronto a tornare dal primo minuto contro l'Atalanta. Resta in isolamento, invece, Sanabria, che per muovere i primi passi al Filadelfia dovrà aspettare di negativizzarsi dal Covid-19.

