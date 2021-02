Torino: biblioteche acquisiscono fondo Irene & Emilio Clara

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Una vera 'biblioteca d'autore', con diverse prime edizioni di pregio in lingua italiana, giapponese, francese, inglese, russa e tedesca, che racchiude testi a tema prevalentemente umanistico. Sono i 17.142 volumi del fondo librario 'Irene & Emilio Clara' che il Servizio Biblioteche della Città di Torino ha acquisito in deposito a titolo gratuito e che sono ora disponibili per la consultazione alla biblioteca civica Primo Levi.

"La curiosità e l'amore per la conoscenza di altre culture - ricorda la figlia dell'ingegner Emilio Clara, Maria Paola - hanno portato mio padre a viaggiare spingendosi verso mete anche lontane, ma Torino era la sua città, il suo mondo quotidiano e i suoi affetti. A Torino - aggiunge -, la restituzione del suo patrimonio librario come ringraziamento e riconoscenza, affinché l'intera comunità possa attingere, ispirarsi, crescere e silenziosamente ricordarlo come silenziosamente aveva vissuto".

Per l'assessora alla Cultura Francesca Leon si tratta di "una straordinaria occasione di arricchimento delle collezioni dedicate alla storia dell'arte, oggi disponibili nella nostra città. Grazie a questa collezione Torino trova un'importante occasione di rafforzamento della propria vocazione artistico-culturale". (ANSA).