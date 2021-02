Teatro: I due gemelli di Goldoni online in attesa riapertura

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Ritorna online, il 6 e il 25 febbraio sulla piattaforma gratuita Backstage del Teatro Stabile del Veneto, 'I due gemelli veneziani' di Carlo Goldoni, regia di di Valter Malosti, coprodotto con Tpe e Tetro Metastasio di Prato. L'attesa regia del direttore del Tpe, Malosti, al suo primo lavoro su Goldoni, reduce del successo dell'anteprima del 13 dicembre, avrebbe dovuto andare in scena a Venezia nella primavera 2020, e in seconda battuta a dicembre, ma non è stato possibile. Arriverà in palcoscenico appena riapriranno i teatri.

Le date 6 e 25 febbraio sono scelte da Teatro Stabile del Veneto, Teatro Piemonte Europa e Teatro Metastasio di Prato, per celebrare gli anniversari di Goldoni, nato a Venezia il 25 febbraio 1707 e morto a Parigi il 6 febbraio del 1793. "Sono arrivato a Goldoni nel mio viaggio nella lingua italiana - spiega Malosti - trovando nel suo linguaggio e nel suo dialetto una musica letteraria straordinaria. Questo è un testo dissacrante, una meravigliosa farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia, sull'identità e sull'amore, una finestra su un mondo barocco, doppio e sensuale attraversato dalla pulsioni umane che non conoscono il tempo". (ANSA).