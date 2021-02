Roma: lesione al flessore per Smalling, out con la Juve

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Brutte notizie in casa Roma: dopo gli accertamenti di questa mattina a Villa Stuart, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra per Chris Smalling. L'inglese verrà valutato giorno per giorno, ma non sarà a disposizione per la gara di sabato contro la Juventus. (ANSA).