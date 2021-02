Rifiuti: Appendino, sorpasso 'differenziata' momento storico

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - "Per la prima volta nella storia di Torino, la raccolta differenziata supera l'indifferenziata È la dimostrazione che se c'è la volontà politica e la collaborazione dei cittadini, gli obiettivi si raggiungono". A parlare di "un momento storico per la città dal punto di vista dei risultati in termini di politiche ambientali", la sindaca Chiara Appendino in un post su Facebook.

La prima cittadina precisa che "questo 'sorpasso' avviene nell'anno della pandemia, dove tutti hanno cambiato le loro abitudini. Per questo - afferma - vedremo l'anno prossimo se questa proporzione verrà mantenuta e, possibilmente, migliorata.

Tuttavia, al netto della doverosa cautela data da questa situazione eccezionale, dobbiamo anche guardare a ciò che di strutturale è stato fatto in questi anni", dall'estensione "del modello di raccolta domiciliare" all'utilizzo "dei boccioni dell'acqua di Smat negli uffici comunali. Sempre di più - aggiunge - si sta diffondendo una sensibilità tra i cittadini e a dare il loro contributo fondamentale ci sono anche le aziende.

Un risultato - conclude - che è stato possibile esclusivamente grazie alla partecipazione di tutte e tutti". (ANSA).