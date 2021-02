Omicidio Vistrorio, chiesto ergastolo per imputato

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Il pubblico ministero Daniele Iavarone ha chiesto l'ergastolo per Alberto Diatto, 61 anni, l'infermiere di Biella accusato di aver ucciso a Vistrorio (Torino), nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2019, Roberto Moschini, 57 anni. La richiesta di condanna è stata formulata in tribunale a Ivrea.

Per l'accusa Diatto è colpevole di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Gli avvocati dell'infermiere, invece, hanno chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove o il riconoscimento della semi-infermità mentale o ancora che non venga riconosciuta l'aggravante. La sentenza è prevista mercoledi 10 febbraio. (ANSA).