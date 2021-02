Fermati in dogana monopattini elettrici, multato importatore

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Erano privi delle istruzioni per la rimozione senza pericolo della batteria 370 monopattini elettrici, provenienti da Hong Kong, bloccati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Torino. Del valore complessivo di 36 mila dollari, erano stati importati da un'azienda torinese che, alla data di emissione della Dichiarazione Doganale, non risultava iscritto al "Registro Nazionale Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

L'azienda è stata quindi sanzionata per un importo che va da 64.000 a 210.000 euro. La Città Metropolitana di Torino introiterà l'importo delle sanzioni. (ANSA).