Uccide moglie e figlio, convalidato l'arresto

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - E' stato convalidato questa mattina l'arresto di Alexandro Riccio, che resta in stato di arresto. Il rappresentante 39enne è accusato di duplice omicidio con l'aggravane della crudeltà per la morte, a Carmagnola nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, della moglie, la psicologa 39enne Teodora Casasanta, e del figlio Ludovico, di cinque anni.

Riccio è ricoverato nel Repartino Detenuti dell'ospedale delle Molinette di Torino per le ferite riportate nel tentativo di suicidarsi lanciandosi dal balcone di casa. I carabinieri, coordinati dal pm Laura Deodato della Procura di Asti, non lo hanno ancora potuto interrogare. Questo pomeriggio sarà effettuata l'autopsia delle due vittime. (ANSA).