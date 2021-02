Mandragora "al Toro con entusiasmo, infortunio alle spalle"

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Non è stata una scelta difficile: il Toro ha storia e ambizione, arrivo qui con voglia ed entusiasmo": queste le prime parole di Rolando Mandragora da giocatore granata.

"Conosco la maggior parte del gruppo, ho già giocato con Izzo e Rincon - aggiunge ai canali ufficiali del club - e non vedo l'ora di iniziare. Mi sento bene, l'infortunio ormai è alle spalle - dice a proposito delle sue condizioni fisiche dopo che lo scorso giugno si ruppe il legamento crociato del ginocchio proprio al Grande Torino -. Adesso spero di trovare alchimia e mettere in mostra le mie qualità".

Ha preso la maglia numero 38, "il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre". (ANSA).