Lavoro: Bottero chiude stabilimento Torino

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - La Bottero, azienda che opera nella progettazione e realizzazione di macchinari per la lavorazione del vetro piano e cavo, ha annunciato ai sindacati che chiuderà lo stabilimento di Trana (Torino) e dal primo marzo trasferirà i 59 lavoratori presso lo stabilimento di Cuneo. Lo rende noto la Fim Cisl che ha convocato per domani un'assemblea sindacale per informare i lavoratori e decidere insieme le azioni da mettere in campo.

"uUa doccia freddissima per tutti, che arriva a distanza di un solo mese dalla comunicazione del ceo del Gruppo Bottero rassicurava dipendenti e sindacato sulla continuità del sito produttivo di Trana", spiega Nicolò Infantino, operatore Fim della zona. (ANSA).