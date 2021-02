Khedira, l'Hertha ha fatto di tutto per prendermi

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Hanno fatto di tutto per prendermi e mi danno la chance di tornare in Bundesliga": Sami Khedira parla già da nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, il suo trasferimento è diventato ufficiale. "Non vedo l'ora di tornare in campo e mi sento bene fisicamente - ha continuato l'ormai ex centrocampista della Juventus, parlando ai canali del club tedesco - vorrei aiutare la squadra con l'esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra". (ANSA).