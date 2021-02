Fondazione Crt: 146 associazioni preparano Agenda Disabilità

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Centoquarantasei organizzazioni non profit impegnate sul fronte della disabilità daranno il via domani 2 febbraio, alla "fase 1" per costruire la prima Agenda della Disabilità in Italia, promossa dalla Fondazione Crt con la Consulta per le Persone in Difficoltà: un modello di inclusione partecipato per migliorare la vita di oltre 3 milioni di persone con disabilità (il 5,14% della popolazione), di cui 225.000 in Piemonte e Valle d'Aosta Nella prima metà del 2021 le organizzazioni non profit parteciperanno ai tavoli di lavoro dedicati a 6 temi strategici (goal): abitare sociale, sostenere le famiglie, vivere il territorio, lavorare per crescere, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi. L'attività prevede la realizzazione di interviste a personalità di rilievo nazionale sul tema disabilità e la produzione di filmati: i contributi saranno condivisi sulla comunità virtuale www.agendoperlagenda.it - che conta a oggi 350 iscritti ed è aperta a tutti, in linea con il principio di sussidiarietà - per consentire all'intera collettività di partecipare allo sviluppo di progettualità innovative, capaci di incidere nei processi di integrazione e inclusione sociale. Nella fase 2 (secondo semestre 2021) il testimone passerà alla società civile (università, mondo produttivo, singoli cittadini) che affiancheranno gli enti non profit nella costruzione dell'Agenda. Quest'ultima sarà presentata il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale per la Disabilità. (ANSA).