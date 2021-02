Covid: riapre Andy Warhol Superpop, prorogata fino 25 aprile

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Riapre la mostra Andy Warhol-Superpop presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, prorogata fino al 25 aprile. Un'esposizione che raccoglie oltre settanta opere ufficiali: fotografie, serigrafie, litografie, stampe, acetati, ricostruzioni fedeli degli ambienti e dei prodotti che Warhol amava e da cui traeva ispirazione.

Per ora la mostra è aperta, come da indicazioni del nuovo Dpcm, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30. Chi ha comprato il biglietto dal 3 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 potrà visitare la mostra comunicando a voucher@nextexhibition.it. Per i nuovi visitatori non sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino della mostra, ma solo in prevendita on-line su www.ticketone.it oppure direttamente sul sito www.warholsuperpop.it.

Il percorso museale segue tutte le norme di regolamentazione anti-Covid. (ANSA).