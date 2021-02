Covid: Museo del Risorgimento riapre la prossima settimana

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Con il passaggio in zona gialla e la possibilità prevista di aprire i musei dal lunedì al venerdì, anche il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano tornerà ad accogliere i visitatori a partire dalla prossima settimana tutti i giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 18. Si inizia dunque giovedì 11 febbraio.

L'ingresso sarà secondo le consuete tariffe e riduzioni. Fino alla fine di febbraio entreranno gratuitamente tutti i visitatori con meno di 26 anni di età.

Per accedere al Museo sarà obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. All'ingresso saranno disposti dispenser con i disinfettanti per le mani. Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5° C. All'interno delle sale occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre un metro ed evitare assembramenti. (ANSA).