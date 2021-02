Coppa Italia: Pirlo, voglio Juve consapevole della sua forza

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza: domani è soltanto il primo round, è una gara da gestire bene e non sarà decisiva": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. "Il gruppo che ho a disposizione ha ancora fame di vittorie - ha aggiunto Pirlo, a Juventus Tv - e questa è una cosa fondamentale per una squadra ambiziosa come la nostra". Defezione dell'ultima ora: "Non ci sarà Ramsey, ha avuto un lieve risentimento ieri in allenamento e speriamo di recuperarlo per la Roma. In porta gioca Buffon, poi cambieremo qualcosa rispetto a Genova".

(ANSA).