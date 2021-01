Musei: Direzione Piemonte, riapertura è segno ripresa

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Con il passaggio del Piemonte in zona gialla, si conclude per la Direzione regionale Musei Piemonte il periodo di chiusura degli spazi museali iniziato a novembre. Sono dunque pronti ad accogliere i visitatori, dal martedì al venerdì, i complessi museali di Villa della Regina, del Castello di Agliè, del Castello di Racconigi e del Forte di Gavi.

Nell'incertezza dell'eccezionale scenario in cui stiamo vivendo, il ruolo dei musei si ritrova al centro di una riflessione - osserva la Direzione regionale Musei Piemonte -che, oltre a definire e consolidare nuove forme di interazione con il pubblico, implica un ripensamento delle funzioni svolte e una maggiore consapevolezza rispetto alle valenze sociali della propria mission. In questa prospettiva la riapertura dei percorsi museali vuole essere, dunque, un segno di ripresa, un messaggio positivo che risponde anche all'interesse e all'entusiasmo mai venuti meno da parte del pubblico, come ha dimostrato l'affluenza di visitatori che si è registrata nei nostri musei tra l'estate e l'autunno. (ANSA).