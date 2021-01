Covid: positivi calano in Piemonte, ma solo 9.258 tamponi

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Sono 538 i nuovi positivi al Coronavirus in Piemonte, il 5,8% dei 9.258 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 190 (35,3%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, alla vigilia dell'allenamento delle misure anti-Covid con l'ingresso della regione in zona gialla. I nuovi decessi sono 14, di cui due verificatisi oggi, mentre i guariti sono 594.

Prosegue la lenta discesa dei ricoverati: sono 146 quelli in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono ancora 2.122, cinque in meno. In isolamento domiciliare poco più di 10 mila piemontesi (!0.027).

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i positivi in Piemonte sono 227.125, i decessi diventano 8.847, i guariti 205.983.

(ANSA).