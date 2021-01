Ancora una valanga nel Cuneese, grave 30enne travolto

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Sono gravi le condizioni di un escursionista travolto da una valanga a La Gardetta, sulle Alpi cuneesi della Valle Maira dove già ieri una valanga ha ferito in modo grave uno scialpinista. L'incidente lungo la strada che dalla frazione di Chialvetta conduce al Colle, a circa 2.300 metri di quota.

Individuato dai compagni, che all'arrivo del soccorso alpino avevano già iniziato a scavare, è stato estratto dalla neve, rianimato e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118.

Restano gravi, intanto, le condizioni del 46enne Maurizio Orlandin, lo scialpinista di Omegna (Vco) travolto ieri da una valanga sempre in Valle Maira. L'uomo è ricoverato alle Molinette di Torino, dove è arrivato in ipotermia dopo due arresti cardiaci. (ANSA).