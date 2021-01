Valanghe e infortuni, 6 operazioni di soccorso in montagna

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese oggi hanno gestito oggi 6 interventi sulle montagne piemontesi, tre nel Cuneese e altrettanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Due le operazioni di soccorso ad Acceglio in valle Maira (Cuneo): alle 13.15 una valanga ha coinvolto un gruppo di 8 escursionisti travolgendo un 46 della provincia del VCO, rimasto sepolto dalla massa di neve. Il distacco, con un fronte di circa 50 metri, è avvenuto a quota 2800 metri, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e Rocca Praboccia.

L'eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico di soccorso alpino e l'unità cinofila da valanga sono intervenute insieme alle squadre a terra, vigili del fuoco e carabinieri. All'arrivo dell'elicottero, uno degli escursionisti del gruppo ha agganciato il segnale Artva mentre i tecnici del soccorso alpino hanno trovato lo scialpinista travolto sotto oltre un metro di neve: era in arresto cardiaco e in ipotermia ed è stato portato in condizioni gravi in ospedale. I suoi compagni di escursione sono rimasti illesi e sono scesi a valle con gli sci, accompagnati dai soccorritori.

Sempre ad Acceglio c'è stata una seconda richiesta di aiuto non lontano dalla valanga: un altro scialpinista si è procurato una frattura alla gamba scivolando su un pendio ghiacciato. In questo caso è intervenuta l'eliambulanza di base ad Alessandria, con squadre a terra a supporto.

Gli altri interventi nel VCO: all'Alpe Cortino, nel comune di Malesco, una donna con le ciaspole ha subito la frattura a una gamba ed è stata recuperata dall'eliambulanza 118. In seguito, un escursionista è stato soccorso, sempre dall'eliambulanza del 118, al rifugio Cai di Baveno. I soccorritori sono poi stati mobilitati per il recupero di un gruppo di escursionisti rimasti bloccati nei pressi della cima di Morissolo, nel comune di Cannero Riviera, da una valanga che ha interrotto il sentiero.

