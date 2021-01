Torino, monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "L'amore a Torino profuma di Fiori" è il titolo dell'istallazione realizzata dai maestri fiorai con più di tremila fiori, donati dal Mercato Ingrosso Fiori per celebrare San Valentino inaugurata questa mattina in Piazza Castello, Un'iniziativa dall'Associazione Fioristi di Ascom Confcommercio. "Un cuore fiorito per tutti gli innamorati della vita e di Torino - Carlo Alberto Carpignano, direttore di Ascom - I nostri fioristi sono appassionati della loro professione, della loro arte che hanno voluto mettere a disposizione, per ricordarci che gli affetti sono la cosa più importante". "Questo settore - ha sottolineato Carpignano - sta vivendo momenti difficilissimi, ma comunque sa trovare anche nel lavoro di squadra la forza per superarli". All'inaugurazione c'era anche l'assessore comunale al Commercio Alberto Sacco: "Questo è un settore importantissimo - ha dichiarato - che come amministrazione abbiamo sempre difeso, un settore che bisogna aiutare, partendo anche da iniziative come questa". (ANSA).