Ristori: Fdi a fianco dei ristoratori per causa al governo

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Anche in Piemonte Fratelli d'Italia si offre come tramite, accollandosi ogni spesa e ogni rischio, a tutti i ristoratori, gestori di bar, pub, ristoranti, per fare causa al governo e chiedere la totale riapertura dei locali e i "rimborsi di legge attesi ma mai pervenuti" "Pensiamo ad una riapertura in sicurezza per tutti e controllata, che permetta ai ristoratori di lavorare, pagare le tasse e mantenere le famiglie, molte delle quali sono sul lastrico", spiegano i parlamentari Augusta Montaruli e Marco Osnato. "I locali di ristorazione, chiusi a singhiozzo da un anno - aggiunge Fabrizio Comba, coordinatore regionale di FdI - coprono anche una funzione sociale, con le loro luci accesi e i servizi offerti. E' un bene che da lunedì il Piemonte e molte altre regioni tornino gialle, ma non basta, bisogna permettere l'apertura la sera perché è solo così che i ristoratori possono cominciare a recuperare fatturato e le città riprendere a vivere. Dietro di loro c'è un immenso indotto economico e psicologico". "Il meccanismo dei ristori usato fino ad oggi è fallimentare - aggiunge Osnato - sono stati investiti 40 miliardi, ma ai gestori, a fondo perduto, ovvero nella sola forma davvero utile, ne sono arrivati 2,7. Vanno rivisti i parametri". (ANSA).