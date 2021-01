Pg Saluzzo, azioni No Tav contro ps sono eversive

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "Chi si contrappone allo Stato, chi 'antagonizza' lo scontro con metodi che si traducono in aggressione, violenza e resistenza alle legittime azioni delle forze dell'ordine, si pone contro l'ordinamento. Il termine 'eversivo' bene dipinge quell'atteggiamento e quelle finalità".

Lo ha ribadito - all'inaugurazione dell'anno giudiziario - il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, a proposito della galassia No Tav. Il magistrato ha operato una distinzione tra chi "per una posizione ideale si schiera pacificamente contro il Tav e chi, affiancandosi arbitrariamente a quel legittimo movimento, trasforma il terreno di diversa valutazione in un campo di battaglia". (ANSA).