Museo del Risparmio riapre l'1 febbraio, con 'Test & Fun'

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Tra i musei torinesi che riaprono lunedì 1 febbraio c'è anche il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo il primo in Europa, interattivo e ludico assieme, dedicato all'educazione finanziaria. "I visitatori - spiega una nota - potranno di nuovo accedere nel moderno museo in totale sicurezza. Tra le ultime novità da scoprire, la futuristica postazione di intelligenza artificiale 'Test & Fun', che consente di conversare con For e Mika, le due mascotte del Museo, e scoprire la propria relazione con il denaro e il risparmio, e la nuova app 'Il tesoro di Mika' per esplorare le sale del Museo in maniera divertente e interattiva" Continuano anche le attività didattiche online per le scuole. Dall'iniziativa di Cybersecurity 'Io no che non ci casco', per i bambini dai 7 ai 10 anni, con l'obiettivo di sensibilizzarli sull'importanza di tutelare con la supervisione dei genitori i propri dispositivi elettronici, dati personali e acquisti dagli attacchi di truffatori online, fino ai nuovi percorsi di S.a.v.e. Virtual Tour per sensibilizzare i giovani all'uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all'economia circolare e all'inclusione sociale, dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. (ANSA).