Covid: museo Accorsi-Ometto pronto a riaprire le porte

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Dopo quasi 3 mesi di chiusura a causa dell'emergenza Covid-19, il Museo Accorsi-Ometto è pronto a riaprire le sue sale e ad accogliere il pubblico in totale sicurezza. Da martedì 2 febbraio 2021 i visitatori potranno accedere agli ambienti museali in maniera contingentata, massimo 60 persone all'ora, 15 ogni quarto d'ora, per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza previste (minimo 1 metro), lungo un percorso obbligato che separa l'ingresso dall'uscita.

Sarà obbligatorio il rilevamento della temperatura tramite termo-scanner e l'uso delle mascherine per tutta la durata della visita.

Si potrà anche visitare la mostra Cronache dall'800. La vita moderna nelle opere di Carlo Bossoli e nelle fotografie del suo tempo (prorogata fino al 25 aprile 2021). L'esposizione annovera una novantina di opere - ripartite tra dipinti e fotografie - e rende omaggio al XIX secolo e alla sua storia, attraverso la pittura di Carlo Bossoli e la fotografia storica, restituendo fedelmente le vicende del tempo, l'evoluzione dei costumi e del modo di vivere. (ANSA).