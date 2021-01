Covid: lunedì riapre Camera, ingresso a 1 euro per i giovani

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino riapre al pubblico da lunedì 1 febbraio con la mostra Paolo Ventura. Carousel, prorogata al 28 febbraio, con un nuovo sistema di prenotazioni online sul proprio sito, con visite guidate in diretta su Zoom. E nelle settimane di apertura in febbraio, Camera attiva, per offrire ai giovani un segnale e un'opportunità, una speciale tariffa d'ingresso a 1 euro valida per i visitatori dai 13 ai 26 anni.

Ad arricchire il percorso alla scoperta dell'eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano, 1968) - uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all'estero -in mostra nuove e inedite opere appartenenti alla serie War and Flowers, a cui l'artista ha lavorato proprio in queste ultime settimane, che si sommano alle oltre 200 fotografie e 150 maquette già esposti nelle sale di via delle Rosine 18 a Torino.

"Nelle settimane precedenti all'ultima chiusura - commenta il direttore di Camera, Walter Guadagnini - siamo rimasti piacevolmente stupiti da quanti hanno espresso l'intenzione di tornare una seconda volta a vedere la mostra di Paolo Ventura.

Chi deciderà di farlo ora che è di nuovo possibile, troverà esposto un nuovo nucleo di opere, in un'ottica che si adatta perfettamente alla pratica artistica di Ventura, impossibile da incasellare in un orizzonte statico. Anche la decisione di installare immagini puramente pittoriche all'interno di uno spazio dedicato alla fotografia va in questa direzione". (ANSA).