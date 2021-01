Covid: i Musei Reali ripartono, da lunedì Capa in Color

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Dopo tre mesi di chiusura dovuta alle norme per il contrasto della pandemia, a febbraio i Musei Reali potranno accogliere il pubblico, anche se con la limitazione delle sole giornate lavorative dal lunedì al venerdì.

Il primo febbraio, nelle sale Chiablese, riapre la mostra Capa in color, che accoglie una selezione di immagini a colori del grande fotoreporter Robert Capa, con orario dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e che è stata prorogata fino al 30 maggio.

Per la prima settimana del mese i Musei Reali saranno aperti da martedì 2 febbraio a venerdì 5 febbraio: Palazzo Reale e Armeria con orario di visita dalle 9 alle 19; dalla seconda settimana, da lunedì 8 febbraio, sarà aperto il percorso completo, con la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità, dal lunedì al venerdì, con orario 9-19 (il lunedì l'accesso è possibile solo mediante l'acquisto in prevendita del biglietto online). Lunedì 8 febbraio riaprono anche le mostre allestite nel percorso del museo: Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude, prorogata fino all'11 aprile e Beyond walls - Oltre i muri (prorogata fino all'11 aprile).

Nelle giornate di apertura dei musei saranno accessibili anche i Giardini Reali, dove è allestito il percorso fotografico Toward2030. What are you doing? (prorogato fino all'11 aprile), e dove prosegue il cantiere dell'area di Levante, con la fontana monumentale di Martinez, che riaprirà entro l'estate. (ANSA).