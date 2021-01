Covid: Gam, Palazzo Madama e Mao riaprono da mercoledì

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Gam, Palazzo Madama e Mao riaprono le loro porte da mercoledì. : Saranno aperti il mercoledì e giovedì dalle 11 alle 19, e il venerdì con orario prolungato dalle 11 alle 20. Nel periodo del lockdown la Fondazione Torino Musei ha continuato a mettere in campo iniziative sui canali digitali.

A Palazzo Madama è stata prorogato fino al 12 febbraio l'allestimento in Corte Medievale di Stasi frenetica che riunisce 30 opere individuate con le gallerie delle edizioni 2020, 2019 e 2018 New Entries di Artissima, le più sperimentali gallerie aperte da massimo 5 anni. Sarà possibile tornare a visitare la mostra internazionale di fotogiornalismo World press Photo Exhibition 2020 prorogata fino al 14 marzo. Il 5 febbraio inaugurerà Ritratti d'oro e d'argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d'Aosta, Svizzera e Savoia, Alla Gam, oltre alle collezioni permanenti del 900, sarà visibile la nuova mostra in wunderkammer Photo action per Torino 2020. Una chiamata alle arti ideata dai fotografi Guido Harari e Paolo Ranzani per sostenere un Fondo Straordinario Covid-19 creato dall'Associazione Ugi Onlus e dalla Città della Salute.

Anche alla Gam il pubblico potrà visitare Stasi Frenetica con un allestimento che comprende cento opere delle gallerie delle sezioni Main Section e Monologue/Dialogue di Artissima.

Il Mao riaprirà con la grande esposizione China goes Urban.

La nuova epoca della città, a cura del Politecnico di Torino e Prospekt Photographers con la Tsinghua University di Pechino. La sezione del Mao di Stasi frenetica presenta una selezione di 10 opere "orientaliste" di Artissima 2020. Saranno inoltre visibili le quattro opere di street art realizzate durante le settimane di chiusura nell'ambito del progetto Mao meets Urban Art.

(ANSA).