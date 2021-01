Università, a Torino primo seminario italiano diritto Lgbtq+

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - L'università degli Studi di Torino lancia il primo seminario in Italia di diritto LGBTQ+, rivolto alle studentesse e studenti del quarto e quinto anno del corso di laurea in Giurisprudenza.

Organizzato dal professor Marcor Pelissero, docente di Diritto penale, e dal dottor Antonio Vercellone, assegnista di ricerca in diritto civile, il corso si terrà dal 22 febbraio al 10 maggio e "nasce dalla constatazione - spiega l'ateneo. in una nota - che gli aspetti giuridici sono centrali nel dibattito sulle questioni dei diritti LGBTQ+. Basti pensare al tema omogenitorialità, alle unioni civili, alle regole che sovrintendono alla rettificazione di sesso, ai problemi che circondano il carcere per le persone transessuali che non hanno ancora portato a termine la transizione o, ancora, agli aspetti legati alle domande di asilo fondate sull'orientamento sessuale o di genere, ai problemi di riconoscimento che pongono fenomeni come il poliamore".

Il seminario sarà inaugurato dal rettore Stefano Geuna e vedrà la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti in Italia su questi temi. (ANSA).