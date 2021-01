Torino: nasce il Comitato per il Treno delle Meraviglie

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Promuovere un asse ferroviario dal Mediterraneo al Nord Europa attraverso il Piemonte per "contrastare l'isolamento infrastrutturale della nostra regione e dei territori attraversati dalla ferrovia rivitalizzando il sistema economico". E' l'obiettivo di 'Train d'Union - Il Treno delle Meraviglie', il Comitato nato a Torino che raggruppa comunità di cittadini italiani e francesi sensibili alle esigenze economiche del territorio e realtà associative attente ai valori culturali e ambientali e mira a promuovere un asse ferroviario che, partendo dalla Riviera francese, attraverso Liguria di Ponente, Piemonte e Svizzera, unisca il bacino mediterraneo con Germania e regioni del Nord Europa.

Presupposto del progetto è il potenziamento della storica tratta Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza e la sua valorizzazione non solo come asse di collegamento fra i territori direttamente interessati, ma soprattutto come segmento di un corridoio ferroviario molto più esteso e di ampio respiro. Un progetto che, affermano i promotori del Comitato, "consentirebbe di valorizzare anche l'area di Mondovì (Cuneo), individuata come retroporto di Vado-Savona, e lo snodo torinese, con l'Interporto di Orbassano e la possibilità di intercettare l'asse dell'alta velocità". (ANSA).