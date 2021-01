Torino: Luci d'Artista, la Città lancia concorso fotografico

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Immortalare le Luci d'Artista e aggiudicarsi un anno di musei. 'Obiettivo sulle Luci' è il concorso fotografico promosso dalla Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per Cultura e l'Associazione AbbonamentoMusei.it, per valorizzazione e divulgare il patrimonio d'arte pubblica costituito dalle installazioni luminose che quest'anno, in via eccezionale, resteranno accese fino al 28 febbraio.

Per partecipare è sufficiente scattare una foto di una delle Luci d'Artista e pubblicarla, dal primo febbraio a fine mese, sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #obiettivosulleluci.

Una giuria composta dai rappresentanti delle istituzioni museali sceglierà lo scatto "che, più di tutti, saprà esprimere al meglio la magia trasmessa dalle opere allestite nelle vie e nelle piazze di Torino". Il secondo posto sarà invece assegnato dal pubblico dei social in base ai like ricevuti. I vincitori riceveranno due Abbonamenti Musei Piemonte Valle d'Aosta 2021 ciascuno. (ANSA).