Scuola: corteo studenti a Torino, non siamo tutelati

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Circa duecento studenti hanno manifestato questa mattina per le strade di Torino per chiedere il rientro in classe. I giovani si sono ritrovati in piazza Solferino. Con loro protestano anche Cobas, Giovani Comunisti, Collettivo Studentesco autonomi che si dicono "contro il governo che non ha tutelato gli studenti e i lavoratori durante l'emergenza". Il corteo si è mosso verso la sede del Miur di corso Vittorio Emanuele, dove i manifestanti hanno appiccicato un manifesto con le foto del premier Conte e della ministra Azzolina su cui è stato disegnato il simbolo della pandemia.

"Anche in Piemonte le scuole superiori hanno riaperto ma in condizioni drammatiche per la sicurezza di studenti e lavoratori, con le classi pollaio, i trasporti sovraffollati e con l'assenza di un adeguato tracciamento dei contagi", dicono i manifestanti. "La dad non è la soluzione all'emergenza sanitaria - aggiunge Daniele Mongini, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti - Servono classi da 15 studenti, assumere insegnanti a tempo indeterminato, aumentare gli spazi scolastici, garantire un numero maggiore di mezzi pubblici e un efficace tracciamento dei contagi con accesso diretto e gratuito ai tamponi per studenti e lavoratori della scuola. Non ci sono altre soluzioni". (ANSA).