Sci: Pragelato, tornano gare sulla pista olimpica del fondo

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - La pista olimpica del fondo di Pragelato torna protagonista nel panorama dello sci nordico, seppur ancora in un contesto dominato dalla emergenza sanitaria, con una gara di Coppa Italia. Due giornate di gare, il 13 e 14 febbraio, valide come qualifica della categoria Under 16 agli Opa Games di Pramanon, mentre per la categoria senior saranno valide per la qualifica agli ultimi posti disponibili per i mondiali senior.

In attesa del via libera per la ripresa dello sci, "si iniziano finalmente a intravedere i primi segnali di speranza anche per lo sci nordico e Pragelato, puntualmente, è sempre in prima linea per la qualità dei suoi impianti e per la bellezza della sua pista olimpica", commentano soddisfatti il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino.

Sono previsti circa 300 atleti e 200 tra tecnici e accompagnatori. Le gare si svolgeranno senza pubblico, come ovvio, e con un rigoroso rispetto del protocollo Covid al fine di permettere agli atleti di gareggiare in piena sicurezza.

(ANSA).