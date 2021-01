Pirlo: "Contro Ranieri sempre difficile, servirà pazienza"

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - "La Sampdoria viene da un ottimo periodo e ha ottenuto grandi vittorie, dal mercato sono arrivati buoni giocatori per allungare la rosa e poi contro Ranieri è sempre difficile giocare":. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sulla sfida di Marassi in programma domani.

"Servirà pazienza perché loro giocheranno con due linee strette - ha aggiunto l'allenatore bianconero - e dovremo essere bravi a trovare gli spazi per colpirli, facendoli correre da una parte all'altra". (ANSA).