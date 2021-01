Juve: Danilo, Pirlo grande guida,vogliamo finale Champions

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - "Abbiamo ancora molto da fare e pensiamo passo a passo, già quando comincerà la partita contro il Porto avremo il 50% di passare, come in tutte le gare. Ma l'obiettivo della Juve non può che essere la finale di Champions": così il difensore Danilo in una lunga intervista concessa a TNT Brasil.

Tra i temi toccati, ci sono anche Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo: "Il mister ha sempre avuto le idee chiare, si è fatto seguire velocemente dalla squadra - ha detto il brasiliano - mentre Cristiano per tenersi al top fa sempre qualcosa di diverso. E' capitato che facesse un tackle un po' più duro in partita, io gli ho detto 'Stai attento che ti fai male, non sei abituato. Lascialo fare a noi dietro'". Per Danilo è un momento magico: "Avevo solo bisogno di continuità, sento che è uno dei periodi più importanti della mia carriera". (ANSA).