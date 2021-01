Il Piemonte è giallo, lunedì riapre la Reggia di Venaria

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Con il Piemonte in zona gialla, da lunedì primo febbraio la Reggia di Venaria riapre al pubblico il Piano nobile, i Giardini e la mostra dedicata al fotografo Paolo Pellegrin. Un'antologia, allestita nelle Sale delle Arti del primo piano, con orario di visita dalle ore 10 alle 17, dal lunedì al venerdì; sabato e domenica tutto chiuso come prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dopo questo lungo periodo di lockdown, per favorire il ritorno nei musei soprattutto dei giovani, il direttore della Reggia Guido Curto e la presidente Paola Zini, con tutto il Consiglio di Amministrazione, hanno deliberato di concedere la completa gratuità per tutto il mese di febbraio ai giovani fino ai 26 anni e per tutti l'ingresso a 1 euro per la visita ai Giardini. Per garantire la visita in sicurezza, nel rispetto della normativa sanitaria anti Covid, è necessario prenotare la vista online. (ANSA).