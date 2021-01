Covid: Cirio, Piemonte è da giallo, chiediamo chiarezza

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - "Nel cruscotto del Piemonte in questo momento non c'è più una spia accesa, il quadro è da scenario giallo. Attendiamo in serata la decisione del Ministero, perché c'è una differenza di interpretazione del Dpcm". Così il governatore Alberto Cirio, a margine di un incontro stampa, sull'ipotesi che il Piemonte resti ancora per una settimana in zona arancione. "Ciò che è in corso di approfondimento - ha detto Cirio - è che il Ministero riterrebbe che i 14 giorni di dati da zona gialla dovrebbero decorrere solo dalla data di rilevamento, che per loro è il 22 gennaio.

Facciamo notare che quei dati si riferiscono all'11-17 gennaio".

(ANSA).