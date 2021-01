Compagnia San Paolo, 500 milioni di erogazioni entro il 2024

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Oltre 500 milioni di euro di erogazioni entro il 2024, con l'obiettivo di generare un impatto di almeno 2 miliardi per i territori del Nord Ovest: è quanto prevede il Documento Programmatico 2021-2024 della Compagnia di San Paolo, illustrato dal presidente Francesco Profumo e dal segretario generale Alberto Anfossi. Se sarà consentito a Intesa Sanpaolo di tornare a distribuire dividendi ci saranno risorse aggiuntive fino a 100 milioni "a supporto di un numero selezionato di progetti strategici e di lungo periodo per il territorio".

"Non pensiamo a una mera ripartenza, ma a una vera e propria ricostruzione. La Fondazione intende connotarsi come un vero e proprio agente di sviluppo sostenibile", ha detto Profumo.

Per il 2021 la Compagnia prevede 155 milioni di erogazioni per il 2021 per generare un impatto di almeno 550 milioni di euro. (ANSA).