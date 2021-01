Ambiente: rinasce il Giardino Botanico Sperimentale Rea

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Nuova vita per il Giardino Botanico Sperimentale Rea in frazione San Bernardino a Trana, nel torinese. La Giunta regionale ha infatti affidato alla Società Cooperativa Agricola Produttori Valsangone la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area che ha come obiettivo la coltivazione e la conservazione di piante a scopo didattico per favorire la conoscenza e scongiurare l'estinzione di esemplari particolarmente rari attraverso una vera e propria banca dei semi.

Circa 2,500 le specie coltivate, fra piante officinali, acquatiche, ornamentali, carnivore, piante e arbusti, iris, fucsie e specie spontanee locali. Nelle serre sono inoltre conservate le collezioni di piante succulente, tropicali e le specie più delicate. "Un'operazione doverosa quella di mantenere e valorizzare un patrimonio realizzato più di 50 anni fa da Giuseppe Giovanni Bellia - sottolineano l'assessore regionale al Patrimonio, Andrea Tronzano, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paolo Ruzzola, e la deputata azzurra Daniela Ruffino - nato proprio per l'esigenza di riconoscere una figura storica come quella di Giovanni Francesco Rea uno dei primi botanici a studiare la flora della Val Susa e della Val Sangone". (ANSA).