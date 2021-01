Torino: una mostra sotto i portici per il Capodanno cinese

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Torino è pronta ad immergersi nell'Anno Bue. Per festeggiare il Capodanno cinese, che quest'anno cade il 12 febbraio, l'Istituto Confucio dell'Università propone infatti una mostra a cielo aperto sulle tradizioni della ricorrenza ripercorse attraverso una serie di banner a tema lungo i due lati dei portici di via Po.

Patrocinata da Regione e Comune, l'iniziativa è in programma dal 5 al 21 febbraio e ha l'obiettivo di far conoscere le tradizioni del Capodanno cinese anche attraverso alcuni testi letterari che lo celebrano, in lingua originale e tradotti.

"La presenza cinese in città - sottolineano gli organizzatori - è ormai consolidata. Purtroppo il Covid19 ha talvolta creato un clima di ingiustificata ostilità verso questa operosa comunità e le celebrazioni per il Capodanno sono una occasione per stringerci virtualmente la mano, tra cittadini torinesi di origine diversa, nel rispetto dei valori di inclusione cui Torino si è sempre ispirata e per rinnovare l'auspicio che l'Anno del Bue che sta per cominciare sia meno difficile di quello che ci siamo lasciati alle spalle". (ANSA).