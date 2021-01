Torino: aperto il bando per progetti per il Lungo Dora

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Dal primo febbraio al 2 aprile chi ha un'idea che possa migliorare la percezione di sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici sul Lungo Dora torinese, in particolare la sera, può mandare la candidatura per ToNite, il bando che destina un milione di euro a progetti e servizi in grado di generare un impatto sociale positivo e duraturo su questa zona della città, attraverso la partecipazione delle comunità locali e la valorizzazione delle potenzialità del territorio. Per dare assistenza a chi intende partecipare al bando la Città ha aperto uno sportello online di supporto tecnico-amministrativo, attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.

Inoltre, SocialFare - Centro per l'Innovazione Sociale, partner di ToNite, offre un percorso preliminare online con 2 appuntamenti per impostare e scrivere il progetto da candidare.

Il primo incontro, collettivo, è previsto martedì 2 febbraio e ha la finalità di aiutare i partecipanti a comprendere l'obiettivo e la filosofia del progetto e a conoscere i linguaggi e gli strumenti utili alla sua presentazione. Il secondo incontro, sarà invece un confronto diretto, sulle singole candidature, tra il team progettuale e i professionisti di SocialFare. (ANSA).