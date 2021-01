Stellantis: Jeep compie 80 anni, nuove edizioni speciali

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Compie 80 anni Jeep, brand di Fca e oggi di Stellantis. La sua leggenda nasce nel 1941 con la produzione della mitica Willys MB, primo veicolo 4x4 prodotto in serie.

Jeep ha avviato nel 2020 il processo di elettrificazione, lanciando le nuove Renegade 4xe e Compass 4xe, i primi due modelli con tecnologia plug-in hybrid disponibili in Europa.

Primi veicoli Jeep caratterizzati dal logo 4xe, rappresentano il percorso del brand verso la mobilità sostenibile e offrono "emissioni zero" quando si guida in modalità elettrica, insieme alla sicurezza su ogni terreno garantita dal sistema Jeep eAWD che interviene quando necessario.

In Europa i festeggiamenti per l'ottantesimo anniversario si protrarranno per tutto il 2021 con eventi dedicati. Il primo appuntamento si è svolto oggi con la web conference di presentazione delle nuove edizioni speciali "80 Anniversario" che rendono omaggio sia agli otto decenni del marchio sia a una consolidata tradizione Jeep: risale infatti al 1966 la creazione della prima serie speciale con l'obiettivo di celebrare un compleanno o un traguardo raggiunto. La gamma celebrativa è declinata sui modelli Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator.

