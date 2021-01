Porto illegale di esplosivi, anarchico arrestato a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Il gip di Torino ha convalidato l'arresto di un militante anarchico di 37 anni arrestato dalla Digos a Torino per porto illegale di esplosivi in luogo pubblico. L'uomo faceva parte di un gruppo formato da 50 anarchici che la sera del 24 gennaio si era trovato in presidio all'esterno del locale Centro di Permanenza e Rimpatri di Corso Brunelleschi per protestare contro la politica immigratoria e contro i rimpatri degli stranieri.

Il 37enne era stato individuato mentre accendeva dei petardi, motivo per il quale è stato poi bloccato, al termine della manifestazione, in via Monginevro, dove, pochi istanti prima, era stata udita un'altra forte deflagrazione. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti, all'interno di uno zainetto, tre 'bombe carta' artigianali, un artifizio esplodente privo di etichettatura, un coltello a serramanico e un accendino. Nel corso della successiva perquisizione a Monastero di Lanzo sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quattro artifici esplodenti di fabbricazione artigianale. (ANSA).