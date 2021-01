Mostre: Fondazione Merz, prorogata 'Push the limits'

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - E' stata prorogata fino a domenica 28 febbraio la mostra Push the limits, a cura di Claudia Gioia e Beatrice Merz. Lo rende noto la Fondazione Merz.

La mostra raccoglie le voci di 17 artiste donne: Rosa Barba (1972, Agrigento), Sophie Calle (1953, Parigi), Katharina Grosse (1961, Friburgo), Shilpa Gupta (1976, Mumbai), Mona Hatoum (1952, Beirut), Jenny Holzer (1950, Ohio) Emily Jacir (1972, Betlemme), Bouchra Khalili (1975, Casablanca), Barbara Kruger (1945, New Jersay), Cinthia Marcelle (1974, Belo Horizonte, Brasile), Shirin Neshat (1957, Iran), Maria Papadimitriou (1957, Atene), Pamela Rosenkranz (1979, Svizzera), Chiharu Shiota (1972, Osaka), Fiona Tan (1966, Pekanbaru, Indonesia), Carrie Mae Weems (1953, Oregon), Sue Williamson (1941, Regno Unito).

La Fondazione Merz ricorda che il 26 febbraio scade il termine per presentare le candidature alla quarta edizione del Mario Merz Prize, il riconoscimento biennale per rendere omaggio a importanti personalità nel campo dell'arte e della musica.

