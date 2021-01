Fiat 500 scelta da Europ Assistance per flotta elettrica

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - La Fiat Nuova 500 è la vettura scelta da Europ Assistance come modello di punta della rinnovata flotta elettrica predisposta per il potenziamento del servizio di noleggio auto "Vai h24", dedicato a tutti i clienti per assicurare la mobilità in caso di fermo prolungato del veicolo, ma accessibile anche a tutta l'utenza dei centri convenzionati Europ Assistance. Oltre alle auto ibride già disponibili in flotta, infatti, saranno inserite nel parco auto 100 vetture full eletric di nuova generazione entro la fine del 2021, e la scelta della Fiat Nuova 500 come modello di punta suggella la pluriennale partnership con Fiat.

La Fiat Nuova 500 è il primo modello nato full electric della storia di Fiat. Fiat e Europ Assistance, partner da molti anni, condividono l'impegno per promuovere la cultura della mobilità sostenibile. (ANSA).